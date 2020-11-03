Врач-диетолог рассказал о необычных причинах ночного недосыпа

По словам специалиста, причина может крыться в неправильной подушке. Ее необходимо менять раз в полгода, так как там заводятся клещи. Они живут почти во всех подушках и матрасах. Продукция их жизнедеятельности вызывает аллергические реакции, появляется заложенность носа.

Помимо прочего, самочувствие наутро напрямую зависит от того, каким был ужин. Если человек ест тяжелую пищу вечером, то ночью, организму приходится тратить энергию на переваривание пищи.

«Ужин всегда должен быть простым: белки и зеленые овощи, как свежие, так и на пару, или же овощной салат. Если вы не стремитесь похудеть, то вы можете позволять себе какие-то вкусности на завтрак и на обед. Ужин же должен быть строгим», — уточнила врач.

Она добавила, что кроме плохого самочувствия с утра, из-за употребления тяжелой еды перед сном могут появиться мешки под глазами и отечность.