Врач-диетолог рассказал о допустимых для человека нормах пальмового масла

Ярко-оранжевая революция: как пальмовое масло изменило наш мир Подробнее

Соломатина объяснила, что традиционный продукт народов азиатско-тихоокеанского региона и стран Африки даже полезен. Однако пальмовое масло, которое привозят в Россию — уже трансформированный продукт, в котором содержится минимум полезных веществ. Его можно дольше хранить и удобнее использовать в производстве.

«Он, конечно, не полезен как полезен изначальный продукт. Но говяжий жир тоже содержит насыщенные жиры, его люди едят и не умирают», — заявила врач, добавив, что в вопросе здоровья важно количество съеденного продукта.

По ее словам, потребление жиров необходимо снижать людям с повышенным содержанием холестерина, атеросклерозом и проблемами с печенью. Здоровому человеку, по ее словам, непериодическое потребление пальмового масла не нанесет особого вреда. Однако при этом питание должно быть сбалансированным и разнообразным.

Она также призвала ужесточить контроль, чтобы коммерсанты боялись менять технологии и экономить на производстве продукции.