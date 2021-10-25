Врач-диетолог рассказал, какая диета поможет избавиться от жира на животе

Врач-диетолог Кортни Д’Анджело назвала самое эффективное средство от лишнего жира на животе. По ее словам, популярная кето-диета отлично справится с этой проблемой в считаные сроки. Об этом написало ИА Nation News.

Кето-диета насыщена белком, а рацион человека обычно состоит из цельных продуктов. При этом во время такого режима питания можно и нужно есть различные фрукты и овощи, которые восполнят клетчатку в организме.

«Употребление в пищу большего количества растворимой клетчатки может помочь вам избавиться от жира на животе и, что более важно, предотвратить его увеличение», — заявила Д’Анджело.

Ранее ученые выяснили, что вероятность накопления жира на животе снижается практически на 4% при увеличении потребления клетчатки на 10 граммов. Кето-диета тем и полезна, что включает в себя авокадо, цветную капусту, сельдерей, спаржу, редис и множество других богатых клетчаткой овощей, заключила специалист.