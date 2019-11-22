Врач-диетолог рассказал, чем опасна квашеная капуста

Специалист подчеркнула, что некоторым людям этот продукт совершенно противопоказан. Например, страдающим гипертонией и тем, у кого было диагностировано нарушение солевого обмена.

Кроме того, врачи-диетологи советуют отказаться от квашеной капусты в периоды обострений желудочных заболеваний. Кормящим матерям тоже лучше держаться от квашеной капусты подальше — она может вызвать колики у ребенка. Тем более, что в такие периоды аппетит, как правило, повышается и можно съесть больше обычного.

Если же вышеописанное не имеет к вам отношения, то квашеная капуста принесет не вред, а пользу: она нормализует пищеварение и благотворно влияет на уровень сахара в крови. Главное — во всем знать меру и не переедать. Также врачи категорически не рекомендуют есть на ходу, перед телевизором и за компьютером.