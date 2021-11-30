Врач-диетолог раскрыла самое полезное блюдо из яиц

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как правильно употреблять в пищу яйца, а также какие блюда с этим продуктом являются наиболее полезными. Об этом она сообщила в беседе с радиостанцией Sputnik.

Многие люди во время приготовления блюд из яиц используют исключительно белок, однако так делать не стоит. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого продукта, нужно употреблять обе его части, считает диетолог.

«По составу яйца — это определенно кладезь. Это самый лучший белок в рейтинге белков, он идеально легко усваивается и у него идеальный аминокислотный состав, даже лучше мяса. В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов», — добавила она.

Дианова отметила, что лучше всего из яиц готовить омлет, так как в таком виде яйца хорошо усваиваются в организме. Хуже всего съедать яйца в сыром виде.

«Градация такая: легче всего усваивается организмом омлет, потом идет яйцо пашот (сваренное без скорлупы, — ред.), яйцо бенедикт (бутерброд с яйцом пашот и различными добавками, — ред.), потом идет отварное яйцо, глазунья, а в самом конце — сырое яйцо», — сообщила она.

Омлет с одним желтком можно есть через день, то есть три-четыре раза в неделю. Исключительно белковые омлеты хорошо подойдут тем, у кого имеется обострение панкреатита или есть проблемы с желчным пузырем, резюмировала врач-диетолог.