Врач-диетолог оценил свойства «самого полезного шоколада»

Врач-диетолог Марина Копытько оценила свойства «самого полезного шоколада», который создали специалисты американского Минсельхоза.

Они сообщили, что им удалось изготовить лакомство нового сорта. Уточняется, что они добавили в молочный шоколад измельченную красную кожуру бобов арахиса. В ней содержится 15% фенольных соединений, которые являются источником антиоксидантов. По словам специалистов, получившийся продукт содержит даже больше антиоксидантов, чем многие сорта темного шоколада.

Копытько отметила, что такой десерт действительно полезен для человеческого организма, пишет радио Sputnik.

«С точки зрения медицины такой шоколад вопросов не вызывает. Фенольные соединения препятствуют процессу старения, они могут вырабатываться в нашем организме, но чаще всего они должны поступать с пищей», — пояснила врач.

Эксперт уточнила, что какао-бобы сами по себе являются антиоксидантами. Использование кожицы от арахиса добавит продукту источник правильных фенольных соединений, десерт будет дешевле. Диетолог заключила, что хоть это лакомство и полезнее обычного шоколада, его нужно есть в ограниченных количествах.