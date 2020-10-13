Врач-диетолог объяснила, как правильно «заедать» стресс

Врач-диетолог Ирина Бережная объяснила, как правильно «заедать» стресс. Она отметила, что успокаивать себя с помощью подбадривания лакомством естественно и нормально.

Специалист подчеркнула, что важно не увлекаться таким методом релаксации. Для того, чтобы вернуть себя в состояние равновесия, не нужно есть сладости в несметном количестве, информирует радио Sputnik.

«Выбирать надо продукты, которые приносят удовольствие. Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада, и настроение улучшится», — уточнила Бережная.

Необходимо настроить себя, что десерт или другое не очень полезное, но вкусное блюдо является источником удовольствия, а не ежедневной едой. Также важно осознавать, что в глобальном смысле лакомство не решит реально существующую проблему.

Ранее главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк объяснил, почему стресс повышает опасность заражения коронавирусом. Как отметил врач, тревожные расстройства способны ослабить организм, что увеличит вероятность инфицирования COVID-19.