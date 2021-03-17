Врач-диетолог объяснил, в какой очередности нужно есть блюда на обед

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, в какой очередности нужно есть блюда на обед. По ее мнению, для здорового человека не особо важно, что именно он выберет первым: суп или салат, сообщил телеканал «Звезда».

Она отметила, что овощной салат, съеденный в начале приема пищи, простимулирует пищеварение.

«Если мы говорим про здорового человека, то большого значения тут нет. Можно есть салат, тем более если это овощной салат, это пищевые волокна, которые будут стимулировать пищеварение, и те продукты и блюда, которые будут съедены после, их эффективность усвоения будет выше», — заметила Круглова.

По ее мнению, суп не является обязательным блюдом на обед. Можно совсем отказаться от него, и это никак не отразится на здоровье. Если у человека есть заболевания органов пищеварения, супы должны обязательно присутствовать в рационе. Людям с такими недугами следует начинать трапезу именно с них.