27 июля 2023, 18:22
Врач-диетолог Ноев порекомендовал не покупать еду с рук из-за риска отравления
Зачастую покупка еды с рук грозит риском отравиться. Об этом изданию «Москва 24» рассказал врач-диетолог, гастроэнтеролог Александр Ноев.
Все дело в том, что уличные торговцы не соблюдают правила гигиены и размещают ящики с продуктами прямо на земле. Из-за неправильного хранения пищи появляются различные бактерии, фруктовые мухи и плесень, написала «Общественная Служба Новостей».
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У человека может внезапно появиться боль в животе, диарея и отравление. В некоторых случаях такая еда грозит летальным исходом, добавил Ноев.
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