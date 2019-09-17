Врач-диетолог назвала продукты, которые избавят от бессонницы

Елена Соломатина посоветовала отказаться от тяжелой пищи и мяса перед сном. Вместо этого она порекомендовала пить кисломолочные продукты, такие как кефир, ряженка или простокваша. В них можно добавить ложечку меда и пить теплыми, но не горячими.

«Еще можно отметить бананы. Они содержат серотонин, способствующий успокоению и улучшению настроения. Наряду с ним стоят шоколад, какао, но на ночь их не очень рекомендуют. Вместе с расслабляющим они могут производить и возбуждающее действие. Поэтому эти продукты работают индивидуально для каждого человека», — объяснила специалист.

Она посоветовала отказаться от молочки людям, которые не переносят лактозу. Врач отметила, что отрицательно на сон влияют продукты, которые усиливают кровообращение, в том числе и специи: чеснок, перец и имбирь. Также соленые продукты, которые притягивают жидкость.

«Утром человек встает отекшим, с головной болью, а сердцу нужно больше работать, повышается давление. Подобное относится и к алкоголю. Для многих он действует как расслабляющее средство и помогает хорошо засыпать. Но при его употреблении происходит достаточно быстрое просыпание, сбивается фаза сна. Даже человек, который спал очень долго, встает невыспавшимся», — заключила Елена Соломатина.