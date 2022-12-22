Здоровье 22 декабря 2022, 19:39 Врач-диетолог Марина Когай рассказала о полезных свойствах ананаса Ананас способствует перевариванию пищи

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Многие россияне любят ставить на свой новогодний стол внешне красивый ананас. Этот фрукт не только стол, но и обладает полезными свойства для организма, рассказала врач-диетолог Марина Когай телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, употребление ананаса способствует комфортному процессу пищеварения. Также этот фрукт позволяет размягчать продукты мясного происхождения.

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Врач напомнила, что для здоровья организму необходим разнообразный рацион, и ограничиться одним фруктом невозможно.

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