22 декабря 2022, 19:39
Врач-диетолог Марина Когай рассказала о полезных свойствах ананаса
Ананас способствует перевариванию пищи
Многие россияне любят ставить на свой новогодний стол внешне красивый ананас. Этот фрукт не только стол, но и обладает полезными свойства для организма, рассказала врач-диетолог Марина Когай телеканалу «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, употребление ананаса способствует комфортному процессу пищеварения. Также этот фрукт позволяет размягчать продукты мясного происхождения.
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Врач напомнила, что для здоровья организму необходим разнообразный рацион, и ограничиться одним фруктом невозможно.
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