Врач-диетолог Макиша назвала самые полезные овощи и фрукты

Фрукты и овощи дают человеку пищевую клетчатку, которая очень важна для нормальной работы кишечника. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-диетолог, ведущий специалист по снижению веса, осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша. Она назвала наиболее полезные из них.

«В первую очередь мы получаем оттуда так называемую пищевую клетчатку — те пищевые волокна, которые очень важны для нормальной работы кишечника. Поэтому неслучайно существует рекомендация по питанию, чтобы объем овощей в рационе был 500 граммов в день. С точки зрения пищевой клетчатки важно понимать, что мы в принципе ее будем получать из всех овощей и фруктов, потому что с ней ничего не происходит», — сказала эксперт.

Для того, чтобы получить суточную норму витамина C, достаточно съедать 30 граммов петрушки, одно киви, один болгарский перец и выпивать стакан настоя шиповника. Антиоксиданты можно найти в цитрусовых, либо замороженных ягодах. Диетолог отметила, что такие фрукты как мандарины, апельсины, лимоны защищены шкуркой, поэтому в них антиоксидантов будет больше, чем в других.

«Что касается растворимой пищевой клетчатки, пектинов, в яблоках как они были, так они и будут независимо от того, сколько яблоки пролежали», — заключила Макиша.