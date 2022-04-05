Врач-диетолог Герасимова рассказала о допустимом количестве сахара в день

Избыток сахара в рационе может приводить к различным патологическим последствиям. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог Наталия Герасимова. По ее словам, допустимой дозой этого продукта является не более 30 граммов в день.

«Я как врач рекомендую употреблять 30 граммов сахара в день, но, опять же, подчеркиваю, что необходимо смотреть на каждый случай индивидуально. Кроме того, в зависимости от блюда сахар ведет себя по-разному», — отметила врач.

Особенно следить за потреблением сахара стоит тем людям, у которых нарушен гормональные фон и формируется неправильный ответ гормонального аппарата на избыток сахара, то есть склонных к развитию диабета. Когда уровень сахара в организме повышается, начинают страдать сосуды за счет окислительных свойств глюкозы. Также сахар наносит ущерб микрофлоре кишечника.

Диетолог отметила, что чем меньше человек употребляет этот продукт, тем лучше работает его нервная система и улучшается настроение.