Врач-диетолог Эндкикотт раскрыла секрет долголетия

Врач-диетолог Лекси Эндкикотт рассказала, что для того, чтобы возросла продолжительность жизни, необходимо пересмотреть свои пищевые привычки и отказаться от некоторых продуктов. Об этом написало издание Eat This Not That.

В первую очередь диетолог порекомендовала исключить перекусы, которые способствуют перееданию. Специалист привела в пример долгожителей Окинавы, давно отказавшихся от этого привычки.

Кроме того, она посоветовала перестать употреблять алкогольные напитки и обработанные продукты.

«Обработанные продукты вредны по нескольким причинам: в них, как правило, содержится избыток сахара, соли, жира, много калорий, а также они лишены необходимых витаминов, минералов, белков, клетчатки, воды и фитонутриентов», — процитировало РИА ФАН слова Эндикотт.

Еще одним шагом на пути к долголетию будет отказ от сладостей и мучных изделий. По словам диетолога, долгожители употребляют десерты лишь по праздникам или особым случаям.