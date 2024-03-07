Здоровье 07 марта 2024, 17:38 Врач-диетолог Елиашевич: висцеральный жир, расположенный на животе, является самым опасным для организма

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Врач-диетолог Софья Елиашевич в беседе с изданием kp.ru развеяла мифы, мешающие людям с лишним весом избавляться от ненавистных килограммов. Некоторые пациенты считают, что увеличение подкожно-жировой клетчатки не ведет ни к чему опасному, однако это не так.

Как пояснила медик, висцеральный жир, расположенный на животе, является самым опасным, поскольку окутывает все органы.

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«Подкожно-жировая клетчатка служит основным источником свободных жирных кислот в кровотоке. Их высокий уровень ведет к развитию атеросклероза, гипертонической болезни и инсультам», — отметила Елиашевич.

Еще одним мифом врач назвала «медленный обмен веществ». Ожирение связано далеко не с ним, а с тем, что человек тратит мало времени на обычную физическую нагрузку.