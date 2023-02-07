Здоровье 07 февраля 2023, 12:07 Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому полезно есть морковь Unsplash

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Морковь очень полезна для пожилых людей, ее обязательно необходимо добавлять в рацион. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, морковь лучше есть в сыром виде. Потому что так она наиболее богата клетчаткой.

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С возрастом баланс полезных и вредных бактерий в организме человека нарушается. И это сказывается на иммунной системе, пожилые поэтому чаще болеют. Но при употреблении моркови полезные бактерии насыщаются.

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Кроме того, как добавил RT, морковь очень полезна для здоровья зубов и десен. Поэтому грызть ее можно в профилактических целях, чтобы предотвратить развитие пародонтита и кариеса. Еще один орган, который будет благодарен за добавление моркови в рацион — это глаза.

«Бета-каротин — это зрение. Особенно сумеречное зрение, переход со света в тень и наоборот. Морковь также поможет держать сосуды в нормальном состоянии, все наши слизистые», — сказала Елена Соломатина.