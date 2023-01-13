13 января 2023, 17:24
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что есть пожилым для здоровья нервной системы
Пожилым людям, у которых часто бывает нехватка витаминов группы В, для поддержания здоровья нервной системы нужно есть индейку. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, у людей в возрасте из-за нарушений в работе нервной системы бывают частые головокружения, нетвердая и шаткая походка. Это свидетельствует о том, что в организме недостаточно витамина В12.
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«В индейке есть полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Они оказывают не только противовоспалительный, антихолестериновый и антисклеротический эффект, но еще и обеспечивают изоляцию для миелиновых нервных волокон, и поэтому точность мышления как раз тоже зависит от этого», — объяснила Елена Соломатина.
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Кроме того, индейка богата магнием, что решает еще одну проблему пожилых — раздражительность. А фосфор будет способствовать хорошему мышлению. Но, как отметила врач, чтобы взять от индейки как можно больше полезных веществ, ее нужно правильно готовить. Самый лучший вариант — это запечь в духовке, сварить или использовать пароварку. Но также не стоит злоупотреблять этой птицей. Трех порций в неделю будет достаточно.
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