Врач-диетолог Дюваль назвала один из самых низкокалорийных десертов

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что фруктовый лед является одним из самых низкокалорийных лакомств, особенно, если делать его в домашних условиях. Об этом она сообщила Ura.ru.

«Одно из самых полезных для сохранения фигуры лакомств — фруктовый лед. Особенно если мы приготовим его сами. Если будем покупать в магазине, то многое зависит от производителя, потому что в него тоже могут положить большое количество сахара, различных добавок. Не стоит есть лакомство после двух часов дня. Также, чтобы сохранить свою фигуру, фруктовый лед нужно есть по одной порции не чаще двух раз в неделю», — добавила Дюваль.

Для того, чтобы приготовить фруктовый лед дома, необходимо перемолоть ягоды, а вместо сахара добавить сироп топинамбура.

Во всем мире День фруктового льда отмечается 8 июля. Десерт был создан в 1905 году 11-летним Фрэнком Эпперсоном, который оставил стакан с содовой и деревянной ложкой на улице, а на следующее утро увидел, что газированная вода в стакане замерзла. Через несколько лет Фрэнк принял решение подать заявку на патент.