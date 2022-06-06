Врач-диетолог Бобровский рассказал женщинам, как избавиться от жира на бедрах

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал женщинам, как уменьшить объем бедер и избавиться от лишнего жира. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам специалиста, к появлению жира на бедрах приводит высококалорийная еда.

«Бедра женщин относятся к так называемым жировым ловушкам (местам, где жир скапливается и задерживается, — ред.). В отличие от мужского „пивного живота“, где жир находится внутри брюшной полости, на бедрах у женщин он располагается, условно говоря, более поверхностно. К появлению жировых отложений в этих „ловушках“ приводит высококалорийная еда. А точнее, в неприкосновенный запас превращаются неизрасходованные калории», — сказал диетолог.

Для того, чтобы избавиться от жировых отложений, врач советует добиться баланса между затратами энергии и потребляемыми калориями. Необходимо сформировать отрицательный энергетический баланс, то есть меньше есть и больше двигаться, заключил Бобровский.