Врач-диетолог Белоусова объяснила, о чем говорят желтоватые бляшки вокруг глаз

Член Национальной ассоциации диетологов, врач-диетолог Анна Белоусова объяснила происхождение желтоватых бляшек под глазами или на верхнем веке. По ее словам, этот дефект кожи может говорить о высоком уровне холестерина в крови, рассказала радиостанция Sputnik.

Специалист отметила, что ни в коем случае не нужно идти к косметологу до посещения врача.

«У людей старше 40 лет под глазами или на верхних веках могут образовываться маленькие бляшечки желтоватого или сероватого цвета. Первое, что в такой ситуации надо сделать, — это сдать анализ на уровень холестерина в крови, потому что это могут быть жировые холестериновые бляшки. Не надо идти в косметический салон с этой проблемой, надо идти сдавать анализ на холестерин, а потом — на прием к врачу», — сказала она.

Белоусова посоветовала людям в возрасте сдавать анализ на холестерин вместе со всеми остальными анализами во время регулярных медицинских обследований. Его нужно делать как минимум один раз в год.