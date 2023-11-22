Здоровье 22 ноября 2023, 17:24 Врач-диетолог Анжелика Дюваль призвала отказаться от частого употребления рыбы

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Несмотря на то, что рыба считается полезным и диетическим продуктом, ее частое употребление в пищу может грозить отравлением печени. Об этом в разговоре с изданием Pravda.Ru сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По словам медика, в рыбе содержится много веществ, которые она получает из моря, в том числе ртуть от мусора.

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«Но если мы будем есть рыбу на завтрак, обед и ужин, то мы рискуем получить отравление печени. Потому что в рыбе содержится много различных веществ, которые она получает из моря», — сказала специалист.