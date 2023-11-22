Здоровье 22 ноября 2023, 17:24 Врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала ограничить употребление жареной рыбы при заболеваниях почек

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Людям, страдающим болезнями почек, а также гипертонией, необходимо ограничить употребление жареной рыбы. Как заметила врач-диетолог Анжелика Дюваль, беседуя с журналистами Pravda.Ru, за счет термальной обработки в рыбе образуется много химических составляющих.

Также она призвала отказаться от консервированной и слишком соленой рыбы.

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«У кого повышенное давление, там все соленое исключается. Если мы говорим о рыбе, поэтому соленую рыбу, консервы из рыбы, конечно, стоит исключать», — добавила врач.