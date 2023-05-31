Здоровье 31 мая 2023, 16:25 Врач-диетолог Афинская: белый рис стоит заменить на булгур, бурый рис или гречку

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Для того, чтобы наладить работу кишечника, следует заменить привычные нам продукты на более полезные. Об этом в разговоре с «Российской газетой» сообщила врач-диетолог Лиза Афинская.

Например, обычный белый рис можно заменить на булгур, бурый рис или гречку, а белый хлеб из рафинированной муки — на цельнозерновой хлеб. Что же касается макарон, диетолог также посоветовала обратить внимание на те, что изготовлены из цельнозерновой муки, написали «Народные новости».

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Для здоровья кишечника врач порекомендовала есть чернослив. Однако его лучше употреблять не отдельно, а в сочетании с кашей или запеканкой.