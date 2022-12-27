Здоровье 27 декабря 2022, 15:05 Врач Диашев рассказал, что на самом деле означает понятие «эффект плацебо»

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Доктор технических наук, экс-директор НИИ «БИНАР» Российской академии медико-технических наук Алексей Диашев в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал, что означает понятие «эффект плацебо».

По его словам, чаще всего под этим термином понимают самовнушение человека, благодаря которому препарат-пустышка способен оказывать лечебный эффект.

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«Грубо говоря, это глубокая перестройка центральной нервной системы, которая отвечает за нашу с вами безопасность. Если вы ей доказываете, что вам нужно вылечиться, то организм сам начинает восстанавливаться», — сообщил медик.

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Слово «плацебо» в переводе с латыни означает «буду угоден, понравлюсь». Впервые это понятие появилось в медицине в XVIII веке как «банальный метод или лекарство». Сегодня плацебо наиболее широко применяется при РКИ — рандомизированных клинических исследованиях новых лекарственных препаратов. Когда одной группе людей дают препарат, а другой — плацебо, резюмировал Диашев.