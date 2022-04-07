Врач Дианова рассказала о продуктах, предотвращающих развитие рака

Некоторые продукты способны благоприятно сказаться на здоровье человека и предотвратить развитие рака. К ним относятся фрукты и овощи с яркой окраской. Таким мнением поделилась диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам медика, в рацион стоит добавить бруснику, чернику, черную смородину, грейпфрут и помидоры. Они богаты не только клетчаткой, но и антиоксидантами.

«Например, в помидорах есть ликопин, который хорошо занимается профилактикой онкологии. Когда помидоры нагревают, тушат, количество ликопина резко увеличивается», — заявила специалист.

Дианова отметила, что употреблять эти продукты стоит во время каждого приема пищи. При чем овощи и фрукты должны составлять половину от всей порции еды, передал NEWS.ru.

Медик также предупредила о том, что не все виды рака поддаются профилактике. К примеру, рак кожи или головного мозга вряд ли получится предотвратить с помощью образа жизни. А вот рак кишечника профилактировать можно. Для этого стоит исключить из рациона консерванты, а также соблюдать баланс клетчатки.