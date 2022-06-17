Врач Дианова посоветовала людям с хроническими болезнями отказаться от красного мяса

Некоторым людям стоит отказаться от употребления красного мяса. Таким мнением поделилась врач-диетолог Нурия Дианова. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Красное мясо категорически запрещено к употреблению людям с болезнью печени и почек. Также стоит воздержаться от употребления красного мяса, если у пациента поставлен диагноз подагра», — пояснила специалист.

Кроме того, по ее мнению, стоит воздержаться от употребления красного мяса тем людям, которые страдают от аллергии. Этот продукт способен стать возбудителем. Особенно в том случае, если употреблять его с красным вином. Такое сочетание может спровоцировать подагру.

Специалист рассказала также, какой рацион выбрать в том случае, если вам запрещено есть красное мясо. Дианова подчеркнула, что в употреблении любых продуктов необходимо знать меру. По ее словам, самой эффективной является средиземноморская диета. В ее ссостав практически не входит животный белок.