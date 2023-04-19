Здоровье 19 апреля 2023, 12:38 Врач-дерматовенеролог Ольга Дегтярева рассказала, как добиться густоты волос Врач Дегтярева: в организме женщины должно быть достаточно цинка и железа

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Такие микроэлементы, как цинк и железо, напрямую влияют на качество и густоту волос. Об этом изданию Solenka.info рассказала врач-дерматовенеролог Ольга Дегтярева.

«В организме женщины должно быть достаточно таких микроэлементов, как цинк и железо. Они также влияют на здоровье и красоту волос», — сказала специалист.

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Она добавила, что в рационе должны присутствовать животные жиры. Благодаря содержанию в них эстрогенов волосы не утончаются и выглядят ухоженными, написало utro.ru.

Чтобы поддерживать красоту волос, Дегтярева порекомендовала вести здоровый образ жизни, иметь полноценный сон и исключить укладки с использованием разнообразных резинок.