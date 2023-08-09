Здоровье 09 августа 2023, 15:18 Врач-дерматолог Рудыка: чаще всего розацеа появляется у женщин или у тех, кто испытывает проблемы с ЖКТ

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Врач-дерматолог, косметолог Наталия Рудыка в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала, что чаще всего розацеа — хроническое заболевание, сопровождающееся расширением капилляров, появляется именно у женщин. Генетика здесь играет немаловажную роль.

На начальной стадии на коже образуются покраснения, а затем к ним добавляются высыпания. Иногда они могут содержать гной. Частой причиной заболевания медики называют нарушение регуляции сосудистого тонуса (локальный лимфостаз в центральной зоне лица).

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По словам Рудыки, у женщин розацеа может появляться из-за преклимактерических или климактерических изменений. Иногда заболевание связано с нарушением работы органов ЖКТ.

Дерматолог порекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к терапевту, который подберет правильное лечение или направит к другому специалисту.