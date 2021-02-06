Врач-дерматолог развеяла популярные мифы о косметологии

Многие люди считают, что одного визита к косметологу достаточно, чтобы привести кожу в порядок. Также некоторые клиенты путают филлер и botox. Популярные мифы о косметологии развеяла врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

Первый миф в косметологии — это то, что можно сделать что-то одно и будет ощутимый и заметный эффект, рассказала Егорова в беседе с РИА ФАН.

Также она отметила, что филлер и botox — это две абсолютно разные процедуры, и решают они разные проблемы. Привычное название препарата botox — это наименование бренда-производителя, заметила дерматолог, действующее вещество называется ботулотоксином.

С процедурами мезотерапии и биоревитализации также часто возникает путаница. По словам косметолога, обе процедуры направлены на улучшение качества кожи, они убирают сетку мелких морщин, но проблему глубоких и мимических морщин не решают. Тоже самое можно сказать и о креме от морщин.

Многие пациенты, как отметила Егорова, связывают высыпания на коже с проблемами с желудком. Но в 80% акне указывают на проблему с половыми гормонами. Врач рекомендовала при их появлении обращаться к гинекологу-эндокринологу.

Косметика должна быть грамотно подобрана, отметила Егорова. Только тогда следует говорить о результате. При этом цена и производитель не говорит о качестве.

Также не важен в косметологии и возраст клиента. Как заметила Егорова, все процедуры делаются по показаниям.

Косметолог призвала людей следить за состоянием кожи, чтобы впоследствии не понадобились серьезные процедуры.

Американские пластические хирурги заметили, что к ним все чаще приходят пациенты с собственными фотографиями, обработанными масками и фильтрами из Instagram. Зарубежные специалисты заподозрили, что это может стать новым психическим расстройством, но закон в России ограждает от некоторых необдуманных решений.