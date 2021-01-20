Врач-дерматолог рассказал об омолаживающем эффекте от употребления кофе

Они положительно влияют на организм благодаря соединению свободных радикалов. Это такие вещества, которые организм получает из негативной окружающей среды. Например, при стрессах и плохом питании. Свободные радикалы влияют на преждевременное старение, пишет Newinform.

Дерматолог отметил, что такой напиток должен употребляться в меру.

Несколько чашек кофе в день защитят тело и лицо от избыточного накопления жидкости. Врач уточнил, что этот продукт нормализует действие сальных желез. У тех, кто пьет кофе без сахара, реже появляется акне.

Ранее врач-диетолог Анна Коробкина объяснила, что дробное питание может стать причиной развития сахарного диабета. Есть большой риск появления этого недуга, если не выдерживать достаточный интервал между приемами пищи.

Дело в том, что из-за «кусочничества» у человека все время повышается уровень глюкозы в крови. По этой причине организм постоянно выделяет инсулин.