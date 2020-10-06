Врач-дерматолог назвал малоизвестную пользу ношения маски

Врач-дерматолог Алексей Едемский назвал малоизвестную пользу ношения медицинской маски. По его словам, человеку в повязке для лица не грозит сухость губ.

Он пояснил, что в холодное время года у людей нередко появляется хейлит. Это воспаление, которое поражает кожу, слизистую оболочку и красную кайму губ, информирует радио Sputnik.

«Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше. Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность», — уточнил Едемский.

Специалист напомнил, что, ухаживая за губами, важно помнить об их увлажнении и питании. При необходимости нужно принимать витамины А и Е.