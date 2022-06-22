Врач-дерматолог Божок рассказала, какие болезни можно подхватить при поцелуе

Даже обычный поцелуй может стать причиной заражения ВИЧ. Таким мнением поделилась врач-дерматолог Ольга Божок. Об этом сообщил NEWS.ru.

Медик подчеркнула, что подобное заболевание может передаваться через поцелуй. Кроме того, таким образом есть вероятность заразиться хеликобактериозом, который провоцирует возникновение раковой опухоли. Однако самым частым заболеванием, которое передается таким образом, является герпес.

«В некоторых случаях, например, при кровоточащих деснах, можно подхватить и ВИЧ, но, к счастью, это единичные случаи. Самое же опасное заболевание, передающееся через поцелуй, это хеликобактериоз, который, в свою очередь, может провоцировать рак и другие болячки, серьезно влияющие на качество жизни», — пояснила эксперт.