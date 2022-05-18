Врач-дерматолог Андриянова назвала плюсы и минусы солярия

Гражданам не следует посещать солярий слишком часто из-за риска развития онкологических заболеваний. Об этом сообщила врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова, написали «Известия».

Особенно солярий опасен тем людям, у которых имеется много родинок на теле.

«За последние пять лет количество онкологических заболеваний, в частности кожи, существенно возросло. Среди всего прочего, это связано и с чрезмерным воздействием ультрафиолетовых лучей во время длительного загара на солнце или в солярии. В особенности не рекомендуется увлекаться загаром тем, у кого много родинок на теле», — сказала специалист.

При этом она отметила, что профилактические походы в солярий при некоторых дерматологических заболеваниях могут быть полезны. Например, псориаз хорошо лечится при помощи воздействия фотодинамической терапии.

Врача посоветовала находиться под ультрафиолетовыми лампами не более одной-двух минут курсом из трех-пяти сеансов.