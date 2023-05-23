Здоровье 23 мая 2023, 18:36 Врач Деркач рассказала, что делать, если вы обнаружили молочные зубы во взрослом возрасте Врач Деркач посоветовала обратиться к специалисту при наличии молочных зубов у взрослых

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Обычно молочные зубы начинают выпадать у людей в возрасте пяти-шести лет. Однако у некоторых людей они могут сохраниться до взрослого возраста. Врач-стоматолог, главный врач клиники Fantasy Smile Наталья Деркач рассказала, что делать в таком случае. Об этом написал LIFE.

Специалист пояснила, что сразу избавляться от молочных зубов во взрослом возрасте не стоит. В первую очередь она посоветовала обратиться к квалифицированному стоматологу, который скажет, нужно ли избавляться от них. Врач может принять решение сохранить молочный зуб в случае, когда зародыш коренного не образовался или же он слишком мал.

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Однако если постоянный зуб не прорезался, то специалист может решить удалить зуб и помочь прорезаться новому на его месте, сообщил «ФедералПресс».