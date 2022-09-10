Врач Денисова заявила об опасности экспресс-марафонов по похудению | 360°

Здоровье 10 сентября 2022, 00:32 Поделиться Telegram

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Viber Врач Денисова заявила об опасности экспресс-марафонов по похудению

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Многие экспресс-марафоны по похудению являются крайне опасными для здоровья. Таким мнением поделилась специалист по питанию Алена Денисова. Об этом сообщило Piter.TV со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, худеть стоит только за счет правильного питания. При этом если вы продолжаете питаться вредной пищей, но занимаетесь спортом, вес может только увеличиться за счет образования мышц.

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Денисова подчеркнула, что быстрые диеты могут помочь лишь на короткой дистанции. В дальнейшем потерянные килограммы вернутся назад.

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