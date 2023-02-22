Здоровье 22 февраля 2023, 21:29 Врач Денисенков рассказал об опасности навязчивых мыслей Врач Денисенков посоветовал обращаться к врачу при регулярном появлении навязчивых мыслей

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Регулярное появление навязчивых мыслей может быть опасным для здоровья. Таким мнением поделился врач-психиатр «СМ-Клиники» Антон Денисенков. Об этом сообщил LIFE.

Медик пояснил, что постоянное обдумывание воспоминаний из прошлого сильно истощает нервную систему. Подобное состояние может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства или депрессии, написал «Петербургский дневник».

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Специалист посоветовал привести в норму режим сна и отдыха, а также сократить количество стресса в жизни. Однако, если вышеперечисленные меры не помогают, стоит обратиться за помощью к врачу.

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