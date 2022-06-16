Врач Денис Усенко рассказал, что делать при расстройстве желудка на природе

Если, находясь на природе, вы почувствовали симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта, нужно пить больше воды, а также солевые растворы. Об этом Lenta.ru рассказал врач-инфекционист Денис Усенко.

«Паузы в приеме пищи не должны быть продолжительными — голодание не рекомендуется. Если самочувствие быстро ухудшается, необходимо максимально быстро обратиться к врачу, чтобы оценить выраженность симптомов заболевания», — сказал врач.

Игнорировать ухудшение симптомов может быть опасно, поскольку они могут указывать на аппендицит или поражения респираторного тракта и мочевыводящих путей.