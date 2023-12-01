01 декабря 2023, 12:01
Врач Денис Банный: кофеин предотвращает образование камней в желчном пузыре
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный в беседе с изданием Life рассказал, что кофеин, содержащийся в кофе, не только ускоряет обменные процессы в организме, но и предотвращает образование камней в желчном пузыре.
Медик отметил, что польза этого напитка также состоит в укреплении кровеносных сосудов и снижении вредного холестерина.
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Кофе повышает выработку гормона дофамина, что помогает противостоять депрессии. Кроме того, кофеин снижает риск развития онкологических заболеваний, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Кофе
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