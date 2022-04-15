Врач Дэниел Гордон рассказал, на что может указывать внезапная боль в животе

Внезапную резкую боль в животе ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку она может указывать на серьезные проблемы с внутренними органами. Об этом рассказал врач общей практики Дэниел Гордон, мнением специалиста поделилось РИА ФАН со ссылкой на Express.

«Необходимо навсегда усвоить правило: внезапная сильная боль в животе требует незамедлительной медицинской помощи. Боль, отдающая в пах, зачастую связана с проблемами в мочевыводящих путях или камнями в почках», — отметил врач.

Также резкая боль может указывать на воспаление аппендицита или кровоточащую язву желудка.