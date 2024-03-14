Здоровье 14 марта 2024, 13:42 Врач Демьяновская: замена сумки на рюкзак поможет избежать проблем с осанкой

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Ношение сумки на одном и том же плече грозит проблемами с осанкой. Избежать их поможет замена сумки на рюкзак, сообщила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в беседе с Life.

По словам специалиста, рюкзак позволит более равномерно распределить тяжести. При этом важно, чтобы он плотно прилегал к спине и не болтался при ходьбе.

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Врач отметила, что в норме сумка или рюкзак должны весить не более 10% от массы тела человека. Кроме того, для профилактики проблем с осанкой стоит отказаться от долгих пеших прогулок с тяжелыми пакетами, добавила она.