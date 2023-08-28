Здоровье 28 августа 2023, 14:32 Врач Демьяновская сообщила: хлыстовая травма является самым распространенным повреждением шейного отдела при ДТП

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Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в разговоре с изданием Life рассказала, что одним из самых распространенных повреждений шейного отдела при ДТП является хлыстовая травма.

По словам медика, она опасна тем, что при отсутствии своевременного лечения может привести к серьезным осложнениям. Иногда люди сталкиваются с подобным повреждением шейного отдела при падении с велосипеда или неудачного прыжка в воду.

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«Могут травмироваться суставы позвоночника, связки, мышцы, а иногда спинной мозг и нервные корешки», — сообщила врач.

При хлыстовой травме человек может ощущать онемения в руках, нарушения зрения, координации и сложности при концентрации внимания.