Здоровье 23 января 2023, 14:14 Врач Демьяновская сообщила, что для профилактики инсульта нужно регулярно измерять давление Врач Демьяновская: первое правило для профилактики — контроль артериального давления

Читать 360tv в

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в разговоре с «Известиями» рассказала, что первым правилом профилактики инсульта является контроль артериального давления.

«Мозговой удар редко настигает человека на ровном месте: чаще всего это результат патологий сердечно-сосудистой системы. Такие нарушения долго развиваются бессимптомно, а первые сигналы организма кажутся незначительными», — объяснила медик.

Реклама

По ее словам, контролировать артериальное давление следует с молодого возраста. При отклонениях от нормы — выше или ниже 120/80 миллиметров ртутного столба — нужно проконсультироваться с лечащим доктором.

Реклама

Демьяновская также порекомендовала ежегодно проходить ЭКГ. Это обследование позволяет обнаружить нарушение сердечного ритма, которое, в свою очередь, может привести к инсульту.