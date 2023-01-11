Здоровье 11 января 2023, 15:12 Врач Демьяновская рассказала об опасности высокого артериального давления Врач Демьяновская заявила, что высокое давление может вызвать инфаркт

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Артериальная гипертензия может стать причиной серьезных заболеваний. Врач-невролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала об опасности высокого давления. Об этом сообщили «Известия».

По словам медика, повышенное давление провоцирует инфаркт миокарда, инсульт, поражение почек и органов зрения. Из-за этого важно регулярно измерять показатели. Кроме того, стоит воздержаться от чрезмерного потребления соли. Ее количество необходимо сократить до пяти граммов в сутки. Вредными для гипертоников являются мясо и алкоголь.

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«В рационе должно быть большое количество овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов, молочных продуктов низкой жирности. Важно контролировать массу тела для предупреждения развития ожирения», — рассказала специалист.

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