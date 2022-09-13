Врач Демьяновская рассказала о заболеваниях, с которыми чаще всего сталкиваются школьники | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 17:05 Поделиться Telegram

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Viber Врач Демьяновская рассказала о заболеваниях, с которыми чаще всего сталкиваются школьники Врач Демьяновская заявила, что чаще всего школьники страдают от проблем со зрением РИА Новости

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Во время обучения в школе дети чаще всего сталкиваются с проблемами со зрением. Кроме того, страдает и осанка детей. Таким мнением поделилась кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, во время обучения ребенка в школе родители обязаны контролировать состояние его здоровья. Многие школьники сталкиваются с неврозами из-за изменения привычного режима жизни. Детей необходимо водить на прием к офтальмологу, ортопеду, неврологу или психологу.

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«После летнего отдыха у детей начинается напряженный режим между учебой, дополнительными занятиями, кружками и секциями. Возрастает физическая и психологическая нагрузка на организм. Впереди сезон простудных заболеваний, в детских коллективах вирусы распространяются быстро», — пояснила Демьяновская.

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Она подчеркнула, что если ребенок имеет проблемы со здоровьем, то с врачом стоит обсудить ограничение нагрузки. Особенно это касается занятий физкультурой.

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