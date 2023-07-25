Здоровье 25 июля 2023, 19:50 Врач Демьяновская рассказала о ранних признаках сахарного диабета Врач Демьяновская заявила, что постоянное чувство жажды является признаком диабета

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Постоянное чувство жажды может являться ранним признаком сахарного диабета. Такой информацией поделилась кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Кроме того, о проблемах со здоровьем может говорить частое мочеиспускание. Из-за этого человек пытается компенсировать потерю жидкости и начинает много пить. Также на наличие диабета может указывать потеря веса без конкретной причины.

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«Игнорировать такие симптомы не стоит — нужно обратиться к врачу-терапевту или эндокринологу», — пояснила Демьяновская.