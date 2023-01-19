Здоровье 19 января 2023, 17:43 Врач Демьяновская рассказала, как быть при травмах, полученных во время гололедицы Врач Демьяновская: только медицинский специалист может определить вид травмы

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Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в разговоре с изданием Ura.ru рассказала, что только медик может определить наличие травмы, полученной при падении во время гололедицы.

Она посоветовала не пытаться лечить самостоятельно какие-либо ушибы, а обращаться напрямую в травмпункт.

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«Если пострадали голова и позвоночник, грудь, живот, при этом есть острая боль, тошнота, головокружение — нужно без промедления вызывать скорую помощь», — процитировали «Дни.ру» эксперта.

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