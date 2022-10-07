Врач Демьяновская рассказала, к чему приводит отказ от шапки осенью | 360°

Здоровье 07 октября 2022, 11:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врач Демьяновская рассказала, к чему приводит отказ от шапки осенью Невролог Екатерина Демьяновская: отказ от шапки приведет к хронической головной боли freepik

Читать 360tv в

Отказ от ношения шапки в холодную погоду может привести к невропатии большого затылочного нерва и хроническим головным болям. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Невропатия большого затылочного нерва возникает из-за переохлаждения и перенапряжения мышц, пояснила врач. Это заболевание проявляется стреляющей болью в затылке, которая может отдавать в уши, виски и макушку.

Реклама

«Для диагностики болезни требуется исключение других причин боли, необходима такая инструментальная диагностика, как МРТ, КТ и рентгенография», — отметила врач.

Реклама

Также результатом отказа от шапки в холодную погоду могут стать хронические головные боли. Они появляются из-за того, что при переохлаждении мышцы лба, шеи и головы постоянно находятся в напряжении.

Наконец, из-за переохлаждения головы снижается иммунная защита организма, поэтому подхватить вирусы и инфекции становится проще.

0 0 0 0 0 0