Врач Демьяновская рассказала, к чему приводит отказ от шапки осенью | 360°

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Врач Демьяновская рассказала, к чему приводит отказ от шапки осенью

Невролог Екатерина Демьяновская: отказ от шапки приведет к хронической головной боли

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Отказ от ношения шапки в холодную погоду может привести к невропатии большого затылочного нерва и хроническим головным болям. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Невропатия большого затылочного нерва возникает из-за переохлаждения и перенапряжения мышц, пояснила врач. Это заболевание проявляется стреляющей болью в затылке, которая может отдавать в уши, виски и макушку.

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«Для диагностики болезни требуется исключение других причин боли, необходима такая инструментальная диагностика, как МРТ, КТ и рентгенография», — отметила врач.

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Также результатом отказа от шапки в холодную погоду могут стать хронические головные боли. Они появляются из-за того, что при переохлаждении мышцы лба, шеи и головы постоянно находятся в напряжении.

Наконец, из-за переохлаждения головы снижается иммунная защита организма, поэтому подхватить вирусы и инфекции становится проще.

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