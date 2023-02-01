Здоровье 01 февраля 2023, 17:05 Врач Демьяновская рассказала, из-за чего возникает привычка грызть ногти Врач Демьяновская заявила, что привычка грызть ногти — признак психических отклонений

Читать 360tv в

Привычка кусать ногти, карандаши или ручки может говорить о наличии психических и соматических отклонений. Такой информацией поделилась кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Об этом сообщили «Известия».

Специалист пояснила, что среди основных причин развития такой привычки встречаются дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, обсессивно-компульсивное расстройство и анемия из-за дефицита витамина В12.

Реклама

Кроме того, выражаться дисфункция височно-нижнечелюстного сустава может в желании жевать жвачку и зубном скрежете, возникающем ночью или в моменты, когда человек отвлекается.

Часто люди приобретают привычку грызть ногти из-за обсессивно-компульсивного расстройства. Причиной может послужить в том числе высокий уровень стресса.