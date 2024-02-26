Здоровье 26 февраля 2024, 16:27 Врач Демьяновская рассказала, что внезапная потеря контроля над мышцами лица и тела может сообщать о микроинсульте

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с «Известиями» объяснила, каким образом можно распознать микроинсульт, протекающий по типу ТИА (сосудистый неврологический феномен, при котором кровообращение в головном мозге нарушается на несколько минут).

По словам медика, эта временная ситуация, которая не приводит к необратимым повреждениям клеток головного мозга. Однако игнорировать ее совсем не стоит.

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«Иногда успевает сработать противосвертывающая система, фрагмент бляшки оказывается рыхлым и быстро разрушается или же спазм сосуда купируется самостоятельно», — сказала Демьяновская.

К симптомам ТИА относятся внезапная потеря контроля над мышцами одной стороны лица и тела. Человек не может улыбнуться, поднять обе руки, не может говорить разборчиво, пояснила медик.