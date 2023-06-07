Здоровье 07 июня 2023, 11:47 Врач Демьяновская рассказала, что в июне чаще всего проявляется аллергия на злаковые растения и луговые травы

Читать 360tv в

В июне на большей части России у аллергиков чаще всего проявляется аллергия на злаковые растения и луговые травы: пшеницу, рожь, пырей, овсяницу, тимофеевку. Об этом RT сообщила кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Пыльца этих растений, по словам медика, может летать в воздухе вплоть до конца лета.

Реклама

«Сезонная аллергия, или поллиноз, встречается примерно у каждого пятого человека на Земле. Симптомы поллиноза: насморк, слезотечение, кашель, усталость, которые можно легко спутать с проявлениями ОРВИ», — добавила Демьяновская.

Избавиться от симптомов поллиноза можно, если совсем не контактировать с аллергеном. Во время цветения растений и трав лучше всего уезжать в другие регионы, где эти растения не встречаются, заключила врач.